Kitlesel aşılama merkezleri Japonya'da faaliyete başladı - Son Dakika

Japonya'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) öncülüğünde Tokyo ve Osaka'da kurulan kitlesel aşılama merkezleri faaliyetlerine başladı. Moderna aşısının kullanılacağı merkezlerde ilk etapta günde yaklaşık 7 bin 500 kişinin aşılanacağı öğrenildi.

Korona virüs salgını karşısında yürütülen aşılama seferberliğini hızlandırmayı hedefleyen Japonya'da, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) öncülüğünde Tokyo ve Osaka'da kurulan kitlesel aşılama merkezleri bugün faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 280 SDF sağlık personelinin görevlendirildiği tesislerde, ABD üretimi Moderna aşıları kullanılıyor. İlk etapta günde yaklaşık 7 bin 500 kişinin aşılanması hedeflenirken, günlük kapasitenin kademeli olarak 15 bin kişiye ulaşacağı açıklandı. 3 ay boyunca açık kalacak merkezlerin hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet vereceği kaydedildi.

REZERVASYON YOLUYLA AŞILAMA

Kurulan merkezlerde Covid-19 aşısından 65 yaş ve üstü kişilerin öncelikli olarak yararlanacağı açıklanırken Tokyo metropol bölgesi ve Osaka'da yaşayanlar için çevrimiçi aşı rezervasyonları geçtiğimiz Pazartesi alınmaya başlanmıştı. Tokyo'nun komşu eyaletleri Chiba, Saitama ve Kanagawa ile Kyoto ve Hyogo'da ikamet eden 65 yaş üstü kişilerin ise önümüzdeki Pazartesi itibariyle rezervasyon yapabileceği açıklanmıştı.

İKİ AŞIYA VİZE

Japonya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta ABD'li ilaç şirketi Moderna ve İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşılara yeşil ışık yakmış, Moderna aşısının kitlesel aşılama merkezlerinde kullanılacağı açıklanırken, AstraZeneca aşısının ise denizaşırı ülkelerden rapor edilen nadir yat etki vakaları nedeniyle bir süre uygulanmayacağı kamuoyuna yansımıştı.

TEMMUZ SONU HEDEFİ

Japonya'da Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliği geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlamış ve yaşlı nüfus ile devam etmişti. Ülkede 126 milyonluk nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünün en az bir doz aşıya ulaşabilmiş olması aşılamanın diğer gelişmiş ülkelere göre yavaş ilerlediği şeklinde eleştirilere neden olmuştu. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise günde 1 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirterek yaşlı nüfusun aşılanmasını Temmuz ayı sonuna kadar bitirme sözü vermişti. Bu kapsamda ülkenin dişçilere ve eczacılara aşı uygulama yetkisi verebileceği gündeme gelmişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 720 bin 268'e yükselmiş, ölü sayısı da 12 bin 335 olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)