Ekvador'daki Bir Hapishanede 6 Mahkum Hücrelerinde Asılı Halde Bulundu - Son Dakika
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Ekvador'daki Bir Hapishanede 6 Mahkum Hücrelerinde Asılı Halde Bulundu

13.04.2023 11:34
Ekvador'daki Bir Hapishanede 6 Mahkum Hücrelerinde Asılı Halde Bulundu

KİTO, 13 Nisan (Xinhua) -- Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishanede altı mahkum hücrelerinde asılmış halde bulundu.

KİTO, 13 Nisan (Xinhua) -- Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishanede altı mahkum hücrelerinde asılmış halde bulundu.

Ekvador'un cezaevi yönetiminden sorumlu kurumu SNAI'den verilen bilgilere göre güvenlik görevlileri, Çarşamba günü Sahil Cezaevi olarak bilinen Guayas 1 hapishanesinde mahkumların cesetlerini hücrelerinde asılı halde buldu.

SNAI, "Kurumumuz ve merkezden yetkililer, gerekli işlemler ve soruşturmalar için ilgili kurumlara her türlü desteği sağlıyor" dedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, mahkumlarının ölü bulunduğu hücre blokunun uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı bir suç örgütü tarafından kontrol edildiği yönünde iddialar yer aldı.

Bir liman kenti olan Guayaquil'deki hapishanede 2021'in Şubat ayından bu yana yaklaşık 214 mahkum öldürüldü.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Ekvador'daki Bir Hapishanede 6 Mahkum Hücrelerinde Asılı Halde Bulundu - Son Dakika
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