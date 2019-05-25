"Kitre bebek" İŞKUR sayesinde iş kapısı olacak

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'dan "İki Üniversite Mezunuyum İş Bulamıyorum" Diyen Kadına Yanıt: Kocan Ne Yapıyor?

Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira