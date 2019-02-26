Son Dakika Haberleri: Kitre Bebek ve Dekoratif Ev Aksesuarları Sergisi Açıldı

Kitre Bebek ve Dekoratif Ev Aksesuarları Sergisi Açıldı

39 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, MASMEK Kırmızı Ev Kursiyerlerinin ürettiği eserlerin sergilendiği 'Kitre Bebek ve Dekoratif Ev Aksesuarları Sergisi' açıldı.

Kitre Bebek ve Dekoratif Ev Aksesuarları Sergisi Açıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, MASMEK Kırmızı Ev Kursiyerlerinin ürettiği eserlerin sergilendiği 'Kitre Bebek ve Dekoratif Ev Aksesuarları Sergisi' açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin MASMEK Kırmızı Ev Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin ürettiği eserlerin sergilendiği 'Kitre Bebek ve Dekoratif Ev Aksesuarları' sergisi Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda açıldı.Serginin açılışına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan, yetkili personel, MHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz ve kadın kolları ile kursiyerler katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte, protokol üyeleri sergide bulunan eserler hakkında kursiyerlerden bilgiler aldı. Serginin 3 Mart'a kadar açık olacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:07 Kaynak: Bültenler

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