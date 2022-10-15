Seçim sonucunda beyaz listeden 18, mavi listeden 10 ve sarı listeden 2 üye olmak üzere toplam 30 üye mecliste görev aldı.

Beyaz, mavi ve sarı listenin yarıştığı seçimde, 13 meslek komitesinin 8'ini beyaz, 4'ünü mavi ve 1'ini de sarı liste kazandı.

Kaynak: AA

Konferans, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KİTSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika

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