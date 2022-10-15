KİTSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
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KİTSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

15.10.2022 19:30
KİTSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KİTSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi gerçekleştirildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KİTSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi gerçekleştirildi.

KİTSO Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulunun gözetiminde 13 sandığın kurulduğu seçimde, 1101 üyenin 828'i oy kullandı.

KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, 2 numaralı sandıkta oy kullandı.

Meslek komitelerini temsilen 30 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Beyaz, mavi ve sarı listenin yarıştığı seçimde, 13 meslek komitesinin 8'ini beyaz, 4'ünü mavi ve 1'ini de sarı liste kazandı.

Öte yandan, 1. meslek grubunda oyların eşit çıkmasının ardından kura çekildi. Kurada, 1. meslek grubunu beyaz liste kazandı.

Seçim sonucunda beyaz listeden 18, mavi listeden 10 ve sarı listeden 2 üye olmak üzere toplam 30 üye mecliste görev aldı.

13 meslek komitesinden 8 komiteyi kazanan mevcut başkan Celkanlı, oy veren tüm üyelere teşekkür etti.

Celkanlı, kardeşlik havasında bir seçim atmosferi geçirdiklerini belirtti.

İlk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı KİTSO'da 2 günlük itiraz sürecinin ardından 22 Ekim'de başkan, yönetim kurulu ve meclis başkanı belirlenecek.

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Kaynak: AA

Konferans, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİTSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİTSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
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