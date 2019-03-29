Son Dakika Haberleri: Kitso ile İka Arasında Proje Sözleşmesi İmzalandı

Kitso ile İka Arasında Proje Sözleşmesi İmzalandı

27 dakika önce

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ile İpekyolu Kalkanmı Ajansı (İKA) arasında Oda Üyelerinin Muhasebe Uygulamaları Hususunda Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılmasının Sağlanması" Projesi imzalandı.

Kitso ile İka Arasında Proje Sözleşmesi İmzalandı, System.String[]
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ile İpekyolu Kalkanmı Ajansı (İKA) arasında Oda Üyelerinin Muhasebe Uygulamaları Hususunda Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılmasının Sağlanması" Projesi imzalandı.

KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında "Oda Üyelerinin Muhasebe Uygulamaları Hususunda Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılmasının Sağlanması" projesi sözleşmesini imzaladı.

KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "Üyelerimizin ön muhasebe personellerine ücretsiz eğitim verilecek. Tüm üyelerimize bilgilendirme yapılacaktır" dedi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

İpekyolu, Kilis, Ekonomi
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