Kitvak'a Prestıge Kuaför Desteği

Kitvak (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlara bir yenisini daha ekledi.

Prestij Kuaför'ün önerisiyle geliştirilen proje kapsamında, salona saç kesimi için gelen müşteriler normal saç kesim bedeli olan 135 TL yerine, sadece 75 TL ödeme yapacak, bu bedel kampanya sonunda Kitvak'a bağışlanacak.

Prestij Kuaför Salonu sahibi Yücel Eryılmaz, bu uygulamayla hanımların hem uygun bir bedelle saç kesimi yaptıracaklarını hem de ortaya koyduğu eserlerle onkoloji hastaları ve yakınlarının umudu olmaya devam eden Kitvak'a destek olacaklarını söylerken "Çok heyecanlıyız. Bugüne kadar farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Bu kampanyayı önemsiyoruz. İzmirli hanımları salonumuza bekliyoruz. 15 Ocak-15 Şubat 2019 tarihleri arasında uygulayacağımız kampanyayla umuda el uzatmak istiyoruz" dedi.

Kitvak ile Prestige Kuaför arasında protokol imzasının da gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı YMM Ramazan Soncul, Prestige Kuaför'e teşekkür ederken "Umarız bu organizasyon da diğer duyarlı kurum ve kuruluşlara örnek olur. Sayın Eryılmaz ve Prestige ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Projeye destek olmak ve saçını kestirmek üzere salona gelen 21.Dönem İzmir Milletvekili Güler Aslan kampanyanın çok anlamlı olduğunu, vatandaşların gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını ifade ederken, etkinliğe katkıda bulunmak üzere saçını kestiren Aslı Egemen de her iki kuruma bu önemli etkinlik için teşekkür etti.