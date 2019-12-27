KİTVAK hastanede tedavi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİTVAK hastanede tedavi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi - Son Dakika

KİTVAK hastanede tedavi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), kanser tedavisi gören çocuklar için yılbaşı eğlence programı düzenledi.

KİTVAK hastanede tedavi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi, System.String[]

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), kanser tedavisi gören çocuklar için yılbaşı eğlence programı düzenledi.

KİTVAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, KİTVAK'ın organizasyonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği ve Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için eğlence proğramı yapıldı.

Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından tedavi gören çocuklara hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİTVAK Yönetim Kurulu Üyesi İklil Ulueren, "Bu kutlamalar sayesinde çocuklarımız gülümsüyor, onların mutluluğu bizlere güç veriyor. Bağışçı ve hayırseverlerimizle birlikte böylesine önemli günlerde hasta ve hasta yakınlarının derdine derman olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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