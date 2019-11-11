Son Dakika Haberleri: KİTVAK Koşusu'nu Secret Lover kazandı
Son Dakika Spor KİTVAK Koşusu'nu Secret Lover kazandı

KİTVAK Koşusu'nu Secret Lover kazandı

7 saat önce

KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından, İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen koşuyu Secret Lover adlı at kazandı.

KİTVAK Koşusu'nu Secret Lover kazandı, System.String[]

KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından, İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen koşuyu Secret Lover adlı at kazandı.

KİTVAK Kupası Koşusu için 2 yaşlı 6 tane İngiliz safkan 1400 metre kum pistte mücadele etti. Yarışı 5 numarayla kayıtlı Secret Lover, Jokey Gökhan Kocakaya'yla kazanırken koşu sonrası kazanan atın sahibi, antrenörü ve jokeyine özel olarak hazırlanmış olan kristal plaketleri Kitvak Yönetim Kurulu Başkan Vekili İklil Ulueren, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve Kitvak Yönetim Kurulu Üyesi Canan Özen tarafından takdim edildi. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İklil Ulueren, yarış sonrası, "Vakfımız onkoloji hastaları ve yakınları için umut olmaya devam edecektir. Çok yakında yeni projemizi de gururla açıklayacağız. KİTVAK'ın ulusal anlamda adının ve faaliyetlerinin tanıtılabilmesi açısından böylesine etkinlikler çok önemlidir. Bu yıl üçüncü kez böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye Jokey Kulübü'ne vakfımız adına şükranlarımı sunuyorum. Duyarlı vatandaşlarımızdan KİTVAK'a desteklerini sürdürmelerini diliyorum. Kazanan atın sahibi, antrenörü ve jokeyini kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.


Türkiye Jokey Kulübü, Şirinyer, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
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