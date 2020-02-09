Kıvanç'a albüm baskısı
6 saat önce
Yapımcılardan da teklif üstüne teklif alan Tatlıtuğ'un rap albümü çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.
Yapımcılardan da teklif üstüne teklif alan Tatlıtuğ'un rap albümü çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16
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