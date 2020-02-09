Kıvanç'a albüm baskısı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kıvanç'a albüm baskısı - Son Dakika Magazin

Kıvanç'a albüm baskısı

6 saat önce

Yapımcılardan da teklif üstüne teklif alan Tatlıtuğ'un rap albümü çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Kıvanç'a albüm baskısı, System.String[]

Yapımcılardan da teklif üstüne teklif alan Tatlıtuğ'un rap albümü çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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