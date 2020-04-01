Kıvanç hastaneye kaldırıldı

Kıvanç tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.