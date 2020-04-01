Kıvanç hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Kıvanç tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.
Kıvanç tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:06
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