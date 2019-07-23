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Kıvanç hayata tutunamadı

54 dakika önce

İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan ve daha önceden hastalığının tedavisi için yardım haberleri yapılan Adıyamanlı 5 yaşındaki Kıvanç Peksayılır hayatını kaybetti.

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İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan ve daha önceden hastalığının tedavisi için yardım haberleri yapılan Adıyamanlı 5 yaşındaki Kıvanç Peksayılır hayatını kaybetti.

İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Pediatri Bölümü yoğun bakımında tedavi gören, beyninde ve vücudunun çeşitli yerlerinde tümör bulunan 5 yaşındaki Kıvanç Peksayılır için hayırseverlerden yardım beklendiğine dair yaklaşık 5 ay önce İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapıldı. Yoğun bakımda tedavi gören ve solunum yetmezliği olan Kıvanç Peksayılır için, ev tipi vantilatör şarjlı aspiratör oksijen tüpünün alınabilmesi için 40 bin TL para ihtiyacının olduğu belirtilmişti. Yapılan haberden sonra ev tipi vantilatör şarjlı aspiratör oksijen tüpü alındı. Hastanede tedavi gören Kıvanç Peksayılır, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kıvanç'ın cenazesi İstanbul'dan Adıyaman'a getirilerek Adıyaman Yeni Mezarlıkta defnedildi. - ADIYAMAN
Marmara Üniversitesi, Adıyaman, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:49 Kaynak: İHA
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