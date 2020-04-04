Kıvanç Kasabalı mutfağa girdi
6 saat önce
Önceki gün mutfağa girip poğaça pişiren ünlü oyuncu, fotoğraflarını "Bugün vakit nasıl geçer derken mutfağa girdim. Kahvenin yanına elmalı poğaça denemesi" notuyla paylaştı, sevenlerine de "evde kal" çağrısında bulundu.
Önceki gün mutfağa girip poğaça pişiren ünlü oyuncu, fotoğraflarını "Bugün vakit nasıl geçer derken mutfağa girdim. Kahvenin yanına elmalı poğaça denemesi" notuyla paylaştı, sevenlerine de "evde kal" çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:49
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