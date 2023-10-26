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100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme: 26.10.2023 12:28

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

100 milyon liralık yaptıkları iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

REKLAM VAADİYLE 100 MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Sosyal medyada çeşitli yüz efektleriyle tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Talu çiftinin 100 milyon liralık dolandırıcılığın ardından yurt dışına kaçtığı da öne sürüldü.

100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ediyor.

100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi.

100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 100 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları kapanan çifte, pazartesiden bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında. Yedek bir Instagram hesabı açan çift, 1 Kasım'da herkesin aklındaki soruları yanıtlayacakları bir video yayınlayacaklarını söyledi.

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edildi. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasında. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenildi.

100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı
100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa 100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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