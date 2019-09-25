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Kıvanç'tan GSO'ya ziyaret

47 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

Kıvanç'tan GSO'ya ziyaret, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette odaların, iş dünyasının beklenti ve çözüm önerileri değerlendirildi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyaretlerinden dolayı Zeki Kıvanç'a teşekkür ederek, "Sayın başkanımız ve Adana Sanayi Odası ile güzel bir işbirliği içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu süreci işbirliği protokolü imzalayarak resmileştirmek istiyoruz. Hepimizin ortak amacı şehirlerimizi ve ülkemizi üretim, ihracat ve istihdamda çok daha iyi noktalara taşımak. Sayın başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.


GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür eden Zeki Kıvanç da, TOBB olarak bölge odalarının taleplerini aldıklarını ve bunlara çözümler üretmeye çalışacaklarını belirterek, "Bütün odalardan gelecek talepleri değerlendirip kendimize bir yol haritası çıkartacağız. Ben de ev sahipliği için sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.


GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak ve Mustafa Özmermer'in yer aldığı ziyaret sonunda karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP

Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:59 Kaynak: İHA
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