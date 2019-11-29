Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri sorulunca...

15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerle sohbet etti.



Tatlıtuğ, Can Yaman'la ilgili sorular üzerine "Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim" dedi.



Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT listesine girdi.