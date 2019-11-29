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Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri sorulunca...
6 saat önce
15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerle sohbet etti.
15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerle sohbet etti.
Tatlıtuğ, Can Yaman'la ilgili sorular üzerine "Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT listesine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:26
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