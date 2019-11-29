Son Dakika Haberleri: Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri sorulunca...
Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri sorulunca... - Son Dakika Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri sorulunca...

6 saat önce

15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerle sohbet etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri sorulunca..., System.String[]

15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerle sohbet etti.


Tatlıtuğ, Can Yaman'la ilgili sorular üzerine "Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim" dedi.


Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT listesine girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:26 
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Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu: Yorum yapmayacağım
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