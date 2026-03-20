Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı

Bayram namazı için İstanbul'daki Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ne gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun kalabalık nedeniyle cami içinde yer bulamayınca dışarıda namaz kıldı.
Bayram sabahı camiye akın eden vatandaşlar nedeniyle içeride yer kalmazken, Tatlıtuğ da diğer vatandaşlar gibi dışarıya serilen hasırların üzerinde saf tuttu. Ünlü oyuncunun herhangi bir ayrıcalık talep etmeden cemaatle birlikte namazını eda etmesi dikkat çekti.
Tatlıtuğ'un sade ve mütevazı tavrı, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ünlü ismin halkla iç içe bayram namazı kılması çok sayıda kullanıcı tarafından takdir edildi.
Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Tatlıtuğ'un samimi görüntüleri, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan anlar arasında yer aldı.
