Kıvanç tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı (1)
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KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
Üst geçitten E-5 karayoluna atlayan vatandaş nedeniyle trafik kilitlendi Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı