Son Dakika Haberleri: Kıvanç tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı
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Kıvanç tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı

1 saat önce

KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.

KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

Kıvanç tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı

Anadolu Adalet Sarayı, Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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