Kıvanç tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı
1 saat önce
KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı