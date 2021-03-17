Kıvanç Tatlıtuğ kötü haberi bu sözlerle açıkladı

Neflix'te yayınlanacak 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Güzel bir proje geliyor. Daha önce kariyerimde böyle bir projede yer almamıştım. Oldukça heyecanlı ve mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla keyifle çalışıyoruz" dedi.

'DOĞA İLE İÇ İÇE OLMAK KEYİFLİ'

Şehir hayatından uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, Covid-19 salgını nedeniyle doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtti. Tatlıtuğ, "Biliyorsunuz biz şehirden dışarıda yaşıyoruz. Pandeminin ilk başlarında virüsten güzel korunduk. Ama ufaktan sosyalleşmeye başladık" itirafında bulundu.

AYLAR SONRA GELEN COVİD-19 İTİRAFI

Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Kıvanç Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan yeni testler sayesinde Covid-19'u ayakta atlattığını söyledi.



