Kıvanç Tatlıtuğ, mızıka performansıyla büyük beğeni topladı

Yer aldığı dizi ve filmlerin dışında eşi Başak Dizer ile özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar Özge Özpirinçci ile başrollerini paylaşacağı "Bir Denizaltı Hikayesi" projesinin çekimleriyle meşgul.

UNUTULMAZ PARÇAYI ÇALDI

Ege'de çekimleri devam eden projesinde öğle yemeği için mola veren Kıvanç Tatlıtuğ, mızıka çaldığı anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Farklı enstrümanlar çaldığı bilinen ve müziğe oldukça ilgili olan yakışıklı oyuncu, tüm zamanların en iyi filmlerinden Cesur Yürek'in unutulmaz müziğini çaldığı paylaşımı ile büyük beğeni topladı.

EGE'DE 2 MİLYONLUK YATIRIM

Ege'ye olan aşkıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün bölgeden yaptığı yeni yatırımıyla dikkat çekmişti. Daha önce Bodrum'dan iki villa alan Tatlıtuğ, İzmir Urla'dan 2 milyon TL'ye zeytincilik ve organik tarım yapacağı 4 dönümlük arazi satın aldı.