Kıvanç Tatlıtuğ Sarı Saruhan'ı Anlatıyor

İlk filmi bundan 14 yıl önce vizyona giren Organize İşler, yıllar boyunca dillere pelesenk olan replikleri ve unutulmaz sahneleriyle Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri listesinde yer edinmiştir. 14 yıl sonra heyecan dolu birhikaye ile yeniden beyazperdede yer alacak olan film sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Yılmaz Erdoğan'nın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu "Organize İşler – Sazan Sarmalı" fiminin Sarı Saruhan'ı Kıvanç Tatlıtuğ filmi ve hayat verdiği Adana'lı Saruhan Zincir'i anlatıyor…

Yılmaz Erdoğan'nın tanımıyla ise Saruhan Zincir : Adana'nın cesur evlatlarından biri. Yolu biraz bozuk, işleri biraz gayr-ı meşru. Yasadışı bahis işleri ondan sorulur. Futbol maçlarından güvercin taklasına kadar her tür bahis vardır. Derdini kanun yoluyla halledemeyenlerin yardımcısıdır. Kendine has prensipleri ve kendini geliştirme çabası vardır. Küfretmeyi bırakmaya çalışmaktadır mesela.Ama O'nun dünyasında bu iş çok zordur..