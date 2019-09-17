Son Dakika Haberleri: Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti!
Son Dakika Magazin Haber

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti!

1 saat önce

Tanıtım gecesine Kıvanç Tatlıtuğ'a abisi Cem Tatlıtuğ da eşlik etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti!, System.String[]

Tanıtım gecesine Kıvanç Tatlıtuğ'a abisi Cem Tatlıtuğ da eşlik etti..  Gecenin sonunda Cem Tatlıtuğ ile mekanın valesi arasında kavga yaşandı.


Kavga ile ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Cem Tatlıtuğ şunları söyledi;


Orada bana küfür eden bir arkadaş var  mekanın valesiymiş… Bana 'hop parayı vermedin' dedi. Elimi cebime attım parayı vereceğim baktım ayak ayak üstüne atmış yayılmış bir şekilde oturuyor.  'Önce adam gibi iste vereyim.' dedim.  Ayağa kalktı 'ne diyorsun' falan dedi. Ben de 'babam yaşında adamsın, saygılı konuş benimle' diye tepki gösterdim. Elime vurdu, baktım kameralar da geliyor 'tatsızlık olmasın gideyim' dedim.


Arkamdan küfürler etti 'sen dayak yemeden elimden kurtuldun ya' diye bağırdı.  Ne yapayım kavga mı edeyim 60 yaşındaki adamla. Kavga etsem adamı dövsem, 'bak 60 yaşındaki adamı dövdü' diyecekler… O adamlar aynı ayara inmek bana yakışmaz yaşım itibariyle, sağ olsun o adam kameraları görünce iyice coştu. Olayın aslı budur.



Bu gönderiyi Instagram'da gör


Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti! Kıvanç Tatlıtuğ bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Ünlü konukların katıldığı tanıtım gecesinde tatsız bir olay yaşandı. Tanıtım gecesine Kıvanç Tatlıtuğ'a abisi Cem Tatlıtuğ da eşlik etti.. Gecenin sonunda Cem Tatlıtuğ ile mekanın valesi arasında kavga yaşandı.


Hürriyet Kelebek (@hurriyetkelebek)'in paylaştığı bir gönderi ()


Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, kavga, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni reklam filminde rap şarkı söyledi
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi otopark görevlisiyle kavga etti Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu Efsane film Çağrı'nın Bilal-i Habeşi'si hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]