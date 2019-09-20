Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri 30 bin TL mi?

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan ünlü oyuncunun avukatı Yalçın Kavak, konuya açıklık getirdi.



"30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim bey Kıvanç'a 'aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum. Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum."