Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı

12.04.2022 16:31

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı.

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı. 25 bin liraya satılan gözlüğün geliri Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü Seyrantepe'deki düzenlen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı. Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

"KIVANÇ TATLITUĞ GÖZLÜĞÜNÜ BİZE BAĞIŞLADI"

Müzayedeci Uğur Batur, gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirterek, "Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ beni aradı. Sahiplenilmiş, ardından terkedilmiş köpeklerin sayısının çok olduğunu söyledi. Ardından Kıvanç Bey bir gözlüğünün olduğunu söyledi. Gözlüğü bize bağışladı. Japon yapımı 1970 model vintage gözlük. Gözlüğü 10 bin liradan açıyorum, 25 bin liraya gözlüğü sattım. Daha önce sahiplenmiş ve sokağa atılmış hayvanlar var, onların tedavileri sağlanacak" diye konuştu.

"SOKAK HAYVANLARINI DESTEKLİYORUZ, BAĞIŞLADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Gözlüğü satın alan iş kadını Buket Mutlu Fidan, "Çok heyecanlıyız. Sokak hayvanlarını destekliyoruz. Bu gözlük vesilesiyle alıp bağışladığımız için çok mutluyuz" dedi.


Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı, sokak hayvanlarına bağışlandı - Son Dakika
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