Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davası; Babası tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davası; Babası tanık olarak dinlenecek

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şirket aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi.

OYUNCU Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, sahibi olduğu şirket aracılığıyla 2012 ve 2013 yıllarına ait sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olmak suçundan açılan davaya devam edildi.   Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un, bir dahaki duruşmada tanık sıfatıyla dinleneceği öğrenildi.

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Tatlıtuğ'un Avukatı Bumin Doğruöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın Avukatı Filiz Karahan katıldı.

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MÜŞTEKİ CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Avukat Filiz Karahan, şikayetlerinin sürdüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tatlıtuğ'un Avukatı Bumin Doğrusöz, Kovid-19 salgını nedeni ile tanıklarını hazır edemediklerini belirterek, tanıklarının dinlenmesi için süre talep etti.  Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.  Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un önümüzdeki celsede tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs şirketinin sahibi olduğu belirtiliyor.

İddianamede, bu şirketin 2012 ve 2013 yıllarına ait vergi dönemine ilişkin incelemelerde ticari faaliyette bulunmadan faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı iddia ediliyor.

Tatlıtuğ'un gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu savunulan iddianamede, şüphelinin, "Vergi Usul Kanunu'na" muhalefet uçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.


Kıvanç Tatlıtuğ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi davası; Babası tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

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