Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı davada babası tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı davada babası tanık olarak dinlenecek

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Tatlıtuğ'un mali işleriyle ilgilenen babası tanık olarak dinlenecek.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Tatlıtuğ'un mali işleriyle ilgilenen babası tanık olarak dinlenecek.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken, Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan salonda hazır bulundu.

"COVİD-19 NEDENİYLE TANIKLARIMIZI HAZIR EDEMEDİK"

Duruşmada söz alan katılan avukatı, "Şikayetimiz devam etmektedir" diyerek sanık Tatlıtuğ'un cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı söz alarak, "Biz Covid-19 nedeniyle tanık olarak dinletmek istediğimiz kişileri yaşlı olmaları ve İstanbul dışında bulunmaları nedeniyle bu celse hazır edemedik. Mümkünse tarafımıza kısa bir süre verilmesini ve tanıklarımızın dinlettikten sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

TATLITUĞ'UN BABASI TANIK OLACAK

Mahkeme hakimi, sanık avukatına tanıklarını hazır etmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın bir sonraki celsesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un mali işleriyle ilgilenen babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi. Bu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede ticari faaliyette bulunmamasına rağmen ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu kaydedildi. Tatlıtuğ'un "vergi usül kanununa muhalefet" suçundan toplamda 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kıvanç Tatlıtuğ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı davada babası tanık olarak dinlenecek - Son Dakika

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