'Kuruluş Osman' dizisiyle ekranda olan Burak Özçivit, yeni hobi edindi. Uzun zamandır balık tutmak için tekne arayan oyuncu, bu istediğini bu sene gerçekleştirdi. Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la yaz boyunca kaldığı Gümüşlük'teki evinden ara sıra çıkarak, teknede balık tuttu.

Oyuncunun, balık tutmaya bazı günler ise oğluyla gitti. Dizi çekimleri için İstanbul'a giden Özçivit, yazdan kalma karelerini Instagram'dan yayınladı. Dalgıç kıyafetleri giyen oyuncu, zıpkınla balık avına çıktı.

Dört kare yayınlayan Özçivit, pozlara hiçbir mesaj yazmadı. Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy da yıllardır, tekneyle çıkarak balık tutuyor. Özçivit, yaz döneminde tuttuğu balıkları da sayfasında yayınlamıştı.