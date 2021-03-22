Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum'a döndü - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum'a döndü

22.03.2021 07:47
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum'a döndü, System.String[]

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid'e yakalandığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid'e yakalandığını açıklamıştı. Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum'a giderek bütün yazı orada geçirmişti. Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul'a dönmüş ve sete girmişti.

EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI

Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başar Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum'a dönme kararı aldı. Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum'a karayoluyla gitti. Bodrum'u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak'ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.

Tıp Bayramı'nı kutladılar

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gülçin Derindere, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. 2015 yılında Kağıthane'de hizmet vermeye başlayan hastanede tüm sağlık çalışanları için sürpriz bir etkinlik düzenledi. İki yıl ve üzeri sağlık çalışanlarına plaket verilirken, kutlamalar hediyeler ve pasta kesimiyle devam etti. Sosyal sorumluluk projelerinde birçok işe imza atan Gülçin Derindere, bu zorlu süreçte özverili çalışan tüm sağılık çalışanlarına destekleri için şükranlarını sundu.

Uzakdoğu'da bir Türk markası

Galatasaraylı eski futbolcu, şimdi yardımcı antrenörlük yapan Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan, moda dünyasında kısa zamanda adını duyurdu! Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra Londra'daki Central Saint Martins'te bir yıl ürün tasarımı eğitimi alan Cemre İnan bu eğitimle kalmayıp, Chelsea College Art and Design'da da iç mimarlık bölümünü tamamlayarak yurda dönmüştü.

"Rhodochrosite Studio" markası ile moda dünyasına hızlı bir giriş yapan İnan, ilk koleksiyonunu Japonya'nın başkenti Tokyo ve modanın başkenti Paris'te modaseverlerle buluşturdu. Yaptığı gece kıyafetleriyle dikkat çeken marka, Türkiye'de Beymen mağazalarında satışa çıkarken, pek yakında Harvey Nichols'da da yer alacak. Kısa zamanda büyük başarı yakalayan Cemre İnan'ı tebrik ediyorum, yolu açık olsun...

Dur durak bilmiyor!

Pandemide en çok üreten sanatçılardan biri olan Gökhan Türkmen, yeni dans albümü "7" için stüdyoya girdi. Aldığım duyumlara göre Türkmen, yazın çıkarmayı planladığı albümü için ünlü prodüktör Genco Arı ve müzisyen-oyuncu Mert Carim ile harıl harıl çalışıyormuş. Gece gündüz stüdyoda olan ekip, yaz için enerjisi yüksek, bol ritimli bomba gibi bir albüm hazırlıyor. Ben hala kasım ayında çıkan "Romantik Albüm"ü döne döne dinlemeye devam ediyorum ama yeni şarkıları da büyük bir merakla bekliyorum. Bu arada "Romantik Albüm"ndeki şarkıların hala dünya müzik listelerinde de yer almaya devam ettiğini de ekleyeyim...

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum'a döndü

Kıvanç Tatlıtuğ, Tıp Bayramı, Koronavirüs, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ vakalar artınca Bodrum'a döndü - Son Dakika Magazin


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