Kıvanç Tatlıtuğ yeni anlaşmasıyla servet kazandı!
5 dakika önce
Firmayla yeni sezon için anlaşmaya varan oyuncu, geçtiğimiz günlerde katalog çekimine katıldı, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.
Firmayla yeni sezon için anlaşmaya varan oyuncu, geçtiğimiz günlerde katalog çekimine katıldı, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ'un, anlaşmayı yenilemek için 5 milyon lira aldığı iddia ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35
Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı İngiliz manken Danielle Lloyd, estetik yaptırdığı kliniğin balkonunda karnındaki kan torbalarıyla dikkat çekti Buse Varol, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı Şeyma Subaşı, İngiliz bayrağının üstünde sevgilisiyle poz verdi