Son Dakika Haberleri: Kıvanç Tatlıtuğ yeni anlaşmasıyla servet kazandı!
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Kıvanç Tatlıtuğ yeni anlaşmasıyla servet kazandı!

5 dakika önce

Firmayla yeni sezon için anlaşmaya varan oyuncu, geçtiğimiz günlerde katalog çekimine katıldı, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni anlaşmasıyla servet kazandı!, System.String[]

Firmayla yeni sezon için anlaşmaya varan oyuncu, geçtiğimiz günlerde katalog çekimine katıldı, yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Tatlıtuğ'un, anlaşmayı yenilemek için 5 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35 
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