Son Dakika Haberleri: Kıvanç yine şaşırtacak
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Kıvanç yine şaşırtacak

1 saat önce

Bir önceki reklam filminde gitar çalan ve bunun için özel dersler alan oyuncunun, yeni reklam filminde de ilginç sürprizlerle sevenlerini şaşırtacağı öğrenildi.

Kıvanç yine şaşırtacak, System.String[]

Bir önceki reklam filminde gitar çalan ve bunun için özel dersler alan oyuncunun, yeni reklam filminde de ilginç sürprizlerle sevenlerini şaşırtacağı öğrenildi. Çekimleri tamamlanan reklam filmi gelecek hafta yayına girecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35 
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