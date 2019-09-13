Kıvanç yine şaşırtacak
1 saat önce
Bir önceki reklam filminde gitar çalan ve bunun için özel dersler alan oyuncunun, yeni reklam filminde de ilginç sürprizlerle sevenlerini şaşırtacağı öğrenildi.
Bir önceki reklam filminde gitar çalan ve bunun için özel dersler alan oyuncunun, yeni reklam filminde de ilginç sürprizlerle sevenlerini şaşırtacağı öğrenildi. Çekimleri tamamlanan reklam filmi gelecek hafta yayına girecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35
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