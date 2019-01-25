Kivi Budama Dönemi Başladı

Türkiye'nin en fazla kivi üretilen bölgesinden biri olan Ordu'da budama dönemi başladı.

Türkiye'nin en fazla kivi üretilen bölgesinden biri olan Ordu'da budama dönemi başladı.



Ülke genelinde 21 ilde yılda üretilen ortalama 40 bin ton kivinin yaklaşık 8 bin tonunu karşılayan Ordu'da bahçelere dağılan tarım danışmanları üreticileri teorik ve pratik olarak budama eğitimi veriyor. İlk etapta Gürgentepe, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 80 üreticiye yönelik olarak kivi yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar, budama şekilleri ve gübreleme konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. 70 tarım danışmanı il genelindeki kivi üreticilerine teorik ve pratik eğitim vermek üzere ilçelere dağıldı.



Türkiye'de en fazla kivi üretimi 25 bin ton ile Yalova, yaklaşık 8 bin ton ile Ordu'da yapılıyor. - ORDU

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