Kivi Mağarası adrenalin tutkunlarını bekliyor

Erzurum
'un Olur ilçesinde bulunan, içinde sarkıt ve dikitlerin oluştuğu Kivi
Mağarası, doğaseverleri ve adrenalin tutkunlarını bekliyor.
Kent merkezine 165, ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Yıldızkaya Mahallesi'nde bulunan mağara, doğal oluşumuyla ziyaretçilerini büyülüyor.
İki galeriden oluşan ve yaklaşık 200 metre genişliğe sahip mağaraya, dar kayalıklar arasından giriş yapılıyor. Oluşum itibarıyla dağ altı mağara yapısına sahip olan gizemli mağara, içerisinde uzun sarkıt ve dikitler de bulunuyor.
Mahalle ile mağara arasında dik ve sarp kayalıkların bulunduğu bölge, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor.
Erzurum Valisi Okay Memiş
, Olur Kaymakam Vekili Çağlar Tekin, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan
, Atatürk Üniversitesi
Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kopar ile mağarayı gezerek incelemede bulundu.
Vali Memiş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un en uzak ilçesindeki en uzak mahallesi Yıldızkaya'yı ziyaret ettiğini söyledi.
Kivi Mağarası'nı yerinde görmek istediğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:
"Buranın turizme kazandırılması yönünde talepler oldu. Yönetim tarzım itibarıyla kamu kaynağını harcamadan önce özellikle stratejik projeleri mutlaka kendim gidip görüyorum. Gidip görmeden hiçbir yatırıma başlamıyor, hiçbir stratejik adım atmıyorum. Çünkü biz zaten kısıtlı olan kamu kaynağını doğru projelere ve doğru yerlere harcamak zorundayız. Bizim görevimiz bu."
Memiş, Yıldızkaya Mahallesi'nin muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, Kivi Mağarası'nı çok beğendiğini dile getirdi.
Mağarayı turizme kazandıracak bir oluşum tespit edemediklerini aktaran Memiş, "Burası bizim daha çok doğa sporları, doğa yürüyüşü ve ekoturizm yapabileceğimiz nefis bir köy. Çok sarp kayalıkların olduğu bir coğrafya. Burada yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek projeler yapacağız. Buradan çok büyük bir turizm potansiyeli olacağını söylemek pek mümkün değil. Burası macera ve adrenalin tutkunları için tavsiye edebileceğimiz bir coğrafya ama tur otobüslerini doldurup da turistleri getireceğimiz güzergah değil." diye konuştu.