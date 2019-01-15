Son Dakika Haberleri: Kivi Üreticilerine Budama Eğitimi

Kivi Üreticilerine Budama Eğitimi

2 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındığa alternatif ürünlerden biri olan kivide, verimi artırmak için üreticilere budama eğitimi verildi.

Kivi Üreticilerine Budama Eğitimi, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındığa alternatif ürünlerden biri olan kivide, verimi artırmak için üreticilere budama eğitimi verildi.

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli çiftçilere uygulamalı kış budama eğitimi verdi. Kivi üretiminin bilinçli ve modern tarım tekniklerine uygun olarak yapılabilmesi için eğitimler düzenleyen Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Budama her meyvede olduğu gibi kivide de çok önemli bir bakım faaliyetidir. Bu bağlamda ürün vermiş dalların çıkarılıp, aynı yıl sürmüş meyve gözü bulunan dalların 12-13 göz üzerinden alt kısma bakan gözden budanması, dik giden sürgünlerin çıkarılması, hastalıklı dalların çıkarılması gerektiği detaylı bir şekilde çiftçilerimize gösterilmiştir" dediler.

Kivi üreticilerden İsa Özgen'in bahçesinde Ziraat Mühendisleri Zekeriya Kırdar, Ömür Duyar ve Enver Çam 'kivide kış budaması' konulu uygulama yaptılar. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

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