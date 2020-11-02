Kivi üreticilerine "erken hasattan kaçının" uyarısı

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kivi üreticilerine erken hasattan kaçınmaları uyarısında bulunarak, "En uygun hasat zamanı için refraktometre ile yapılan ölçüm sonucunda meyve içerisindeki kuru madde miktarının yüzde 6,5 ile 7 arasında olması gerekmektedir." dedi.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kivi hasadına az bir süre kaldığını belirtti.

Hasat öncesi üreticilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Ülkemizde aroma ve depodaki dayanıklılığı ile coğrafi işaret alıp marka haline gelen Ordu kivisinin, pazar değerini korumak ve üreticilerimizin daha çok kazanmasını sağlamak için zamanında ve tam olgunluğa erişmiş halde hasat edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, Ordu kivisinin marka değerinin korunması için erken hasattan kaçınılması gerektiğine dikkati çekerek, kivinin fındığın yanında üreticilere ilave gelir getirici ürünlerin başında geldiğini, kivi üretiminde Ordu'nun Türkiye'de ilk üç il arasında yer aldığını ifade etti.

Üreticilerden, hasat öncesi mutlaka kivinin kuru madde miktarının ölçümünü yapmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kivi meyvesinin olgunlaşması, diğer meyvelerde olduğu gibi dış görünümünden belli olmaz ve doğal yollardan anlaşılmaz. Kivi meyvesinin hasat olumuna gelip gelmediği refraktometre denilen cihazla meyve içerisindeki suda çözünen kuru madde miktarının ölçümü yapılarak anlaşılır. En uygun hasat zamanı için refraktometre ile yapılan ölçüm sonucunda meyve içerisindeki kuru madde miktarının yüzde 6,5 ile 7 arasında olması gerekmektedir."

Yılmaz, kent genelinde kasım ayının ikinci haftasında kivi hasadının yapılmasının beklendiğini kaydederek, Ordu genelinde bu sezon 8 bin 250 ton rekolte beklediklerini aktardı.

Hasat yapılırken dikkat edilecek hususlar

Hasatta kivinin sap kısmının meyve dibinden koparılması, meyve sapının ağaçta bırakılması gerektiğine işaret eden Yılmaz, hasat edilen meyvenin çuvallara konulmaması, kasalara zedelenmeden istif edilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, standart olgunluğuna erişmiş kivi meyvelerinin tamamının bir seferde hasat edilmesi gerektiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin bir zamanda yapılmalıdır.

Meyveler hasat edildikten sonra bahçeden taşınma zamanına kadar gölgede bekletilmelidir. Meyve daldan koparıldıktan sonra üzerinde tarla sıcaklığı vardır. Bu sıcaklık nedeniyle meyveler hızlı bir şekilde su kaybederler.

Hasat sonrası meyveler hemen pazara sunulmalı veya bekletilecekse soğuk hava deposunda saklanmalıdır.

Meyveler depolamadan önce boy ve kalitelerine göre sınıflandırılarak depoya konmalıdır."