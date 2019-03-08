Kivi Üreticilerine Uygulamalı Eğitim
58 dakika önce
Ordu'nun Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kivi üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.
Ordu
'nun Kabadüz
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kivi üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, ilçedeki kivi üreticilerine bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.
İlçedeki kivi üreticilerinin kaliteli ve bol ürün elde etmeleri için eğitimlerin önemli olduğunun altını çizen Bayarslan, "Ordu İl Müdürlüğümüz katkılarıyla ilçemizdeki uygulama bahçemizde kivide gübreleme, meyve seyretme ve kivi zararları hem anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi. Amacımız kivide verimi artırmak, yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmektir" dedi.
Eğitime, Ziraat Mühendisleri Zekeriya Kırdar, Miraç Nur Ergin ve kivi üreticileri katıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
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