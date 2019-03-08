Son Dakika Haberleri: Kivi Üreticilerine Uygulamalı Eğitim

Kivi Üreticilerine Uygulamalı Eğitim

58 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kivi üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.

Kivi Üreticilerine Uygulamalı Eğitim, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kivi üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, ilçedeki kivi üreticilerine bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

İlçedeki kivi üreticilerinin kaliteli ve bol ürün elde etmeleri için eğitimlerin önemli olduğunun altını çizen Bayarslan, "Ordu İl Müdürlüğümüz katkılarıyla ilçemizdeki uygulama bahçemizde kivide gübreleme, meyve seyretme ve kivi zararları hem anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi. Amacımız kivide verimi artırmak, yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmektir" dedi.

Eğitime, Ziraat Mühendisleri Zekeriya Kırdar, Miraç Nur Ergin ve kivi üreticileri katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Kabadüz, Ordu, Güncel
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