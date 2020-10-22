Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü

22.10.2020 09:32

Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü Mersin'de hasadına başlanan kivinin kilosu 4.5 TL'den alıcı buldu Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan kivinin kilosu 4.5 TL'den alıcı buldu.

Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü

Mersin'de hasadına başlanan kivinin kilosu 4.5 TL'den alıcı buldu

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan kivinin kilosu 4.5 TL'den alıcı buldu.

İlçede 2003'de Kızılgeçit Mahallesinde 1 dönümle başlanan kivi üretimi şu anda 200 dönüme ulaştı. Sömek, Ovacık, İmamlı ve Yeğenli mahallelerinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan kivi, Canbazlı Mahallesi'nde turfanda olarak hasat edildi.

2 dönüm bahçede üretim yapan Ömer Pehlivar, kivinin ilk dikim aşamasının masraflı olduğunu, dikim sonrasında doğal yetiştiğini belirterek, "Kivi hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizi kivi çok sevdi. Çok iyi kalitede ürün alıyoruz. Her ağaçtan ortalama 70 kilo meyve hasat ediyoruz. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda kivi hem masrafsız hem de getirisi çok iyi. Kivi üretiminden önce yıllarca sebzecilikle uğraştım. Sebzecilikte girdi ve ilaç maliyetleri çok yüksekti. Kivide ise böyle bir şey söz konusu değil. Su ve hayvan gübresinden başka bir şey vermiyoruz. Tamamen organik olarak yetişiyor. 2 dönüm kivi bahçesinden 6 ton ürün bekliyoruz. Bu yıl güneş yanığı nedeniyle meyvelerde kuruma oldu. Rekoltemiz her yıl 8 tondu, ancak bu yıl 6 ton ürün bekliyoruz" dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, ilçede ürün çeşidinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, "2003 yılında Aytekin Günay'ın Kızılgeçit Mahallesi'nde kivi deneme üretimi yapmasıyla başlayan süreç sonunda bugün 200 dönüm kivi üretim alanına ulaştık. Bölgemizde turfanda her üründe olduğu gibi kivide de yüksek kalite yakalanmıştır. Çiftçimiz memnun. Üreticimiz dönümden 4-5 ton ürün alıyor. Genç çiftçilerimize tasfiyemiz kivi üretimine geçsinler. 1 dönüm araziye 80 kivi fidanı dikilebiliyor ve 3 yıl sonra ise ürün alınabiliyor. Silifke'de kivi hasadı devam ediyor. Şu an tarlada toptan kilosu 4.5 TL'den alıcı buluyor. Özellikle birçok ülkeye de ihraç edilmesinden dolayı üretici fiyattan memnun.

Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü
Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü
Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü
Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü

Türk Lirası, Silifke, Mersin, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kivi üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi

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