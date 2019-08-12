Son Dakika Haberleri: Kıvılcım, Kaan'ı aşk dolu gözlerle izledi
Son Dakika Magazin Haber

Kıvılcım, Kaan'ı aşk dolu gözlerle izledi

1 saat önce

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Kıvılcım, Kaan'ı aşk dolu gözlerle izledi, System.String[]
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bodrum'da bulunan binlerce Duman hayranı, Bodrum Antik Tiyatrosu'nu doldurdu.Binlerce hayran hep bir ağızdan grubun şarkılarına eşlik ederken solist Kaan'ın eşi Kıvılcım ise aşk dolu gözlerle eşini izledi.

Açıkhavada rock müzikseverlerin karşısına çıkan Duman grubu, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. 2,5 saat sahnede kalan grup, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural da vardı. Kıvılcım Ural eşini aşk dolu gözlerle pür dikkat islemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 5 bin kişi Bayram'ın 1'inci günü Duman ile unutulmaz bir gece yaşadı. Adım atacak yer kalmayan konserde biletlerin tükendiği ve kapalı gişe yaptığı öğrenildi. - MUĞLA
Magazin

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anne olduktan sonra podyumlara bırakan tescilli güzel Nur Gümüşdoğrayan bikinili görüntülendi
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı Diva Bülent Ersoy, sahnede çileden çıktı: Aptal bunlar! Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 14:03:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıvılcım, Kaan'ı aşk dolu gözlerle izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]