- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor - Son Dakika

- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor

11.11.2020 15:51

- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Akgül, Belediye başkan vekili İlhan Kılıç Orhangazi'deki bir kivi bahçesini gezerek burada üreticilerle birlikte kivi toplayıp çalışmalar ile ilgili de bilgi aldılar...

- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor

BURSA - Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Akgül, Belediye başkan vekili İlhan Kılıç Orhangazi'deki bir kivi bahçesini gezerek burada üreticilerle birlikte kivi toplayıp çalışmalar ile ilgili de bilgi aldılar

Orhangazi Protokolü Gürle altında Ali, Ahmet ve Haydar Gümüş'e ait kivi bahçesini ziyaret ederek burada üreticilerle bir araya geldiler. Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Akgül, Belediye Başkan vekili İlhan Kılıç, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürkan Kabul, Gürle altındaki kivi bahçesini gezdiler.

Protokol mensupları burada kivi bahçesi sahipleri ile bir araya gelen protokol üyeleri, bahçedeki işçilerle birlikte kivi topladılar. Kivi hasadı esnasında renkli görüntüler yaşandı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Akgül, kivi üretiminin Orhangazi ve bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, özellikle ekonomiye katkısı çok önemli. Üreticilerimizin bahçeleri son derece bilinçli bir şekilde hazırlanmış, ileri teknoloji tarım üretimi yapılıyor. Bu bizleri son derece sevindirdi dedi.

Kaymakam Süleyman Özçakıcı bu, yıl Orhangazi genelinde yaklaşık 7 bin ton civarında kivi üretimi beklediklerini belirterek, "Kivi hem içerdiği mineral ve C vitamini ile önemli bir besin maddesi dedi. Kivi üretiminin Orhangazi ekonomisine de ciddi katkı sağladığını belirten Kaymakam Süleyman Özçakıcı tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor
- Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor

Süleyman Özçakıcı, Orhangazi, Tarım, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Kivinin ekonomiye katkısı her geçen yıl artıyor - Son Dakika Ekonomi


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