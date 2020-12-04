Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar - Son Dakika

Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar

04.12.2020 12:22
Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar, System.String[]

Yalova'da saksıda kıvırcık üreten Betül Denizli'nin ürünleri büyük rağbet görüyor.

Yalova'da saksıda kıvırcık üreten Betül Denizli'nin ürünleri büyük rağbet görüyor. Kesildiğinde yeniden ürün veren kıvırcık zincir marketlerde satışa sunuluyor..

Yalova'nın Altınova ilçesinde süs bitkileri üreten Betül Denizli, saksıda kıvırcık üretimine başladı. Bu yıl 100 bin adet üretim gerçekleştiren Denizli, piyasada ürüne büyük rağbet olduğunu söyledi. Saksıda kıvırcığı market zincirlerine satışını yaptıklarını ifade eden Denizi, "Üretim aşaması 45 gün sürüyor. Yer bakımından daha çok tasarruf ediyoruz. Yere dikildiği zaman daha uzun aralıklarla dikiliyor. Burada daha fazla iki katına çıkıyor. Yerde dikimde bazen acımsı bir tat olabiliyor, marulda ama bunda kesinlikle yok. Yani yumuşak ve tatlı bir tadı var. İnsanlar daha çok tercih ediyor" dedi.

Denizli, seralarında süs bitkisi üretirken sonrasında kıvırcık üretimine geçtiklerini söyledi. Maliyetlerin yarı yarıya düştüğünü anlatan Denizli, şunları kaydetti:

"Biz çiçek üretiyoruz. Kendimize kadar kıvırcık üretelim dedik. Yer olmadığı için saksılara dikelim dedik. Serada yemek için. Sonra baktık çok güzel hoşumuza gitti üretimine geçelim dedik. Tesadüf oldu. Yani çok güzel oldu ve çok da tutuldu. Ulusal marketler genelde tercih ediyor. Bunu kestiğiniz zaman tekrar çıkabiliyor düzgün şekilde bakımını sulamasını yaptığınız sürece tekrar verebiliyor. Bitmeyen kıvırcık gibi düşünün. Kökünden kestiğiniz zaman tekrar patlatıyor ve tekrar 45 günde büyüyüp tekrar salata olarak kullanılabiliyor. Genelde büyük şehirlerde insanların bahçesi olmadığı için balkonlarında çok güzel üretebiliyorlar organik olarak. Fiyatı 2.80 lira. Maliyeti yarıya indirdik. Gübreden tasarruf tamamen organik gübreyle üretiyoruz yarasa gübresi gibi solucan gübresi gibi. Bahçede her türlü mesela haşereye karşı ilaç atmak zorunda herkes böceklere karşıda ama bunda kesinlikle böyle bir şey olmuyor" ifadesini kullandı. - YALOVA

Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar
Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar
Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar
Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar
Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar
Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar

Altınova, Denizli, Market, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıvırcığı saksıda ürettiler, şimdi market zincirlerine satıyorlar - Son Dakika


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