Kıvırcık Ali, Esenyurt'ta unutulmaz türküleriyle anıldı - Son Dakika

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi "Kıvırcık Ali" olarak tanınan Ali Özütemiz, vefatının 9. yılında Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği programda anıldı. 28 sanatçının katıldığı etkinlikte, Kıvırcık Ali'nin çocukları Eren Özütemiz ile Ecem Gül Özütemiz de sahne aldı.



Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2011 yılında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Kıvırcık Ali'yi Anma Gecesi düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kıvırcık Ali'nin ailesi ve sevenleri katıldı. Pek çok sanatçının Kıvırcık Ali adıyla bilinen Ali Özütemiz'in şarkılarını seslendirdiği anlamlı gecede duygusal anlar yaşandı.Kıvırcık Ali'yi sevenlerin ücretsiz olarak katıldığı konserde, sanatçının çocukları Eren Özütemiz ile Ecem Gün Özütemiz'in yanı sıra Adnan Orhan, Ali Tan, Ayhan Yağız, Berdan Mardini, Demali Çelik, Eda Alakuş, Eren Aydın, Gülcihan Koç, Gülsüm Gül, Hüseyin Alan, İbrahim Dizlek, Kenan Çallı, Koray Çatal, Latif Doğan, Maksut Koca, Murat Kurşun, Nesrin Güneş, Onur Türe, Özcan Türe, Serpil Sarı, Şükrü Çömert, Taner Maciran, Taner Özdemir, Tülay Maciran, Uğur Bulut ve Yıldırım Budak ünlü isimler sahne aldı.



"Kıvırcık Ali Anadolu'yu temsil eder"



Kıvırcık Ali'nin vefatının 9'uncu yılında anma programına ev sahipliği yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Kıvırcık Ali Anadolu'yu temsil eder. Anadolu'nun her bir köşesinde duyguları insana rahat bir şekilde geçiren bir sanatçımızdır. Üzücü bir şekilde erken yaşta onu kaybettik. Yaşasaydı bize daha çok şeyler kazandıracaktı. Genç yaşına rağmen ülkeye kattıklarından dolayı bizim ona sahip çıkmamız lazım. Onun başarı hikayesini diri tutmak için anma programı düzenledik. İçerisinde olduğumuz bu program için çok mutluyuz. Esenyurtlular tabi Kıvırcık Ali'yi çok seviyorlar. Çünkü Esenyurt'un özü de Anadolu rahmetli annem de Kıvırcık Ali'yi çok severdi. Allah rahmet eylesin" dedi.



"Babamın şarkılarını sizlerle göz göze söylediğimde kendimi çok iyi ifade edeceğim"



Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kıvırcık Ali'nin kızı Ecem Gün Özütemiz, "Şuan çok heyecanlıyım. Çok duygu yüklüyüm. İçeride çok büyük bir kalabalık var. Tüm sevgili sanatçılarımız burada babamı seven yüzlerce güzel yürek var. Sahneye çıktığımda babamın güzel şarkılarını sizlerle göz göze söylediğimde kendimi çok iyi ifade edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.



"Bir tarafımız her zaman buruk"



Anma programında babasının sevenlerinin yalnız bırakmadığını söyleyen Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz ise, "Çok yoğun bir kalabalık var. Babamın sevdiği, saydığı sanatçı dostları ve sevenleri buradalar. Tabii ki mutluyuz bu ilgi için ama bir tarafımız her zaman buruk. Tüm katılımcılara, dostlarımıza konsere gelen değerli dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL