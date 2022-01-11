Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de 11 yıl önce "ölüm virajı" olarak bilinen yolda yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı 'Kıvırcık Ali' mezarı başında anıldı. Kıvırcık Ali olarak tanınan Ali Özütemiz'in Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki heyet ile sanatçının ağabeyi Sadık Özütemiz ve yakınları katıldı. Törene katılanlar Kıvırcık Ali'nin mezarına çiçekler bıraktı. Kıvırcık Ali'nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül yaptığı açıklama, " Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli, ahlaklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu" dedi.

Recep Ergül sözlerine şöyle devam etti;

"Ozanlar, bedenen aramızdan ayrılsalar da ölümsüzdürler. Ali, bedenen göç etmiş olsa da milyonlarca insanımızın gönül dünyasında yaşıyor. Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden on bir yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Devr-i daim olsun. Ruhu şad olsun." Recep Ergül, "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır" dedi. " diyerek sözlerine son verdi.