Kıvırcık Saksıya Girdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir seracı, marulu saksılara taşıdı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir seracı, marulu saksılara taşıdı. Kıvırcığı saksıda satın alan vatandaşlar, istedikleri kadar koparıp taze taze yiyebiliyor.



Marulların hastalıktan korunması ve kimyevi ilaç kullanmadan yetiştirilmesi için bir çare arayan Soner Denizli, kıvırcık yetiştiriciliğinde çığır açacak bir yönteme imza attı. Kıvırcık üretimini saksılara taşıyan Soner Denizli, bu sayede hem daha fazla mahsul almaya başladı, hem de daha sağlıklı ürünler üretmeyi başardı. Büyük AVM'lerin ilgisini çeken saksıda kıvırcık, çiçek gibi paketlenerek satışa sunulmaya başlandı. Üzerinde hiçbir ilaç kalıntısı bulunmayan kıvırcıklar AVM'lerden tam not aldı.



Ürünün bir avantajı ise, saksıda kıvırcık alanların bunu evlerinde haftalar boyunca yeşil tutup, ihtiyaçları kadarını kullanmalarına imkan vermesi. Bütün yaprakları kullanılsa dahi toprakta kalan bölüm yeniden yeşerdiğinden vatandaşlar kıvırcığı defalarca kullanabiliyor.



Üretimin çıkış noktası hakkında bilgi veren Soner Denizli, "Toprakta üretim yaparken ürünü hastalıktan korumak için birçok ilaç kullanıyorduk. Biz tamamen doğal yöntemle üretim yapmanın yollarını aradık. Bu esnada saksıda üretime yöneldik. Tamamen doğal maddeleri kullanmaya başladık. Bu sayede hem birim alandan daha fazla ürün elde etmeye, hem de doğal kıvırcıklar üretmeye başladık. Ardından AVM'ler den talep gelmeye başladı. Buralarda laboratuvarda incelenen ürünler hiçbir kalıntı olmadığından rağbet gördü" dedi. - YALOVA

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