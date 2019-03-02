Son Dakika Haberleri: Kıvırcık salata zam şampiyonu oldu

Kıvırcık salata zam şampiyonu oldu

1 saat önce

İstanbul'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30,98 ile kıvırcık salata oldu.

Kıvırcık salata zam şampiyonu oldu, System.String[]
İstanbul'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30,98 ile kıvırcık salata oldu. Bir ayda fiyatı en çok artan ilk 5 ürünün 3'ünü tarım ürünleri oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara'da Mansur Yavaş Önde Gidiyor İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata Oldu Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıvırcık salata zam şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]