Kıvırcık salata zam şampiyonu oldu
1 saat önce
İstanbul'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30,98 ile kıvırcık salata oldu.
İstanbul
'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 30,98 ile kıvırcık salata oldu. Bir ayda fiyatı en çok artan ilk 5 ürünün 3'ünü tarım ürünleri oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:35
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