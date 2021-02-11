Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, yaşananların perde arkasını anlattı - Son Dakika

Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, yaşananların perde arkasını anlattı

11.02.2021 20:54

Dans ettiği anları sosyal medyasından paylaştığı için işine son verildiği iddia edilen spiker Hande Sarıoğlu, konuya açıklık getirdi. Renkli bir kişilik olduğunu ve daha önce de paylaşımları yüzünden uyarıldığını söyleyen Sarıoğlu, "Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim" dedi.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kıvrak bir şekilde dans ettiği anları paylaşan Hande Sarıoğlu, iddiaya göre bu sebeple işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

"DAHA ÖNCE DE KANAL UYARMIŞTI"

Hakkında çıkan haberler sonrası ODA TV'den Furkan Karabay'a konuşan Sarıoğlu, Habertürk'ün geçmişte de kendisini paylaşımları nedeniyle uyardığını dile getirdi. Daha önce de uyarıldığını söyleyen ünlü spiker, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. 'Daha dikkatli olmalısınız' denildi." şeklinde konuştu.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK İSTİFAMI VERDİM"

Karşılıklı anlaşma sonucu kanaldan ayrıldığını kaydeden Hande Sarıoğlu, "Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim." dedi.

Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, yaşananların perde arkasını anlattı
Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, yaşananların perde arkasını anlattı

Habertürk, Instagram, Medya, Dans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, yaşananların perde arkasını anlattı - Son Dakika Spor


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