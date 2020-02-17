Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
7 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın pantolon ve montunun astarına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildiVan Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında...
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın pantolon ve montunun astarına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst aramasının yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada şahsın pantolon ve montun astarına dikilerek gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
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