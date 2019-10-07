Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı

NASA, uzay yürüyüşlerine ilk kez "tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin" katılacağını duyurdu.



21 Ekim'de kadın astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çıkıp bazı ekipmanların tadilatını yapacak.