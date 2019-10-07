Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı
26 dakika önce
NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü duyurdu.
Geçtiğimiz mart ayındaki uzay yürüyüşü, iki kadın astronot kıyafeti olmaması nedeniyle iptal edilmişti.
NASA, uzay yürüyüşlerine ilk kez "tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin" katılacağını duyurdu.
21 Ekim'de kadın astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çıkıp bazı ekipmanların tadilatını yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:06
Terörist başı Abdullah Öcalan'la aynı karede poz veren kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı 65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı THY, 700 kadın kabin memurunu işe alacak! İşte detaylar...