Son Dakika Haberleri: Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı
Son Dakika Dünya Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı

Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı

26 dakika önce

NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü duyurdu. Geçtiğimiz mart ayındaki uzay yürüyüşü, iki kadın astronot kıyafeti olmaması nedeniyle iptal edilmişti.

Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı, System.String[]

NASA, uzay yürüyüşlerine ilk kez "tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin" katılacağını duyurdu.


21 Ekim'de kadın astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çıkıp bazı ekipmanların tadilatını yapacak.

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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:06 
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