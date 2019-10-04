Son Dakika Haberleri: 'Kıyafet kumbarasına' büyük ilgi
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'Kıyafet kumbarasına' büyük ilgi

1 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi'nin geri dönüşüm için başlattığı 'kıyafet kumbarası' uygulaması büyük ilgi gördü. 7 ay gibi kısa bir sürede ilçede 40 ton tekstil malzemesi toplandı.

'Kıyafet kumbarasına' büyük ilgi, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi'nin ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için 7 ay önce başlattığı 'kıyafet kumbarası' uygulaması büyük ilgi gördü. Şu ana kadar 40 ton tekstil malzemesi toplanarak bunların geri dönüşümü sağlandı.

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen 'kıyafet kumbaralarına' vatandaşlar, kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarakgeri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine, hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:15 Kaynak: Bültenler
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