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Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

18.01.2022 23:28
Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli'de evinin penceresinden kıyafet silkeleyen 39 yaşındaki 1 çocuk annesi, 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak'ta 5'nci katta bulunan evinin penceresinde kıyafet silkeleyen Dilda Sorku, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Ağır yaralanan Sorku, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Dilda Sorku yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk annesi Dilda Sorku'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyafet silkelerken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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