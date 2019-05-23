Kıyafetleri kirli olan çocuğun minibüste oturtulmadığı iddiası

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, kıyafetleri kirli olduğu için koltuğa oturtulmadığı öne sürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, kıyafetleri kirli olduğu için koltuğa oturtulmadığı öne sürüldü.

Erdemli 51 No'lu Kargıcak Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı bir minibüse binen kıyafetleri kirli bir çocuğun koltuğu oturduktan sonra bulunduğu yerden kaldırıldığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kooperatif tarafından inceleme başlatıldı.

Kooperatif Başkanı Murat Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce meydana gelen olayla ilgili araç içindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini söyledi.

Çocuğa minibüse bindikten sonra şoförün herhangi bir müdahalesinin bulunmadığını belirlediklerini aktaran Erdoğan, "Minibüs içi görüntülerde çocuğa şoförün müdahalesi yok. Dışarıdan bir kişinin çocuğa koltuktan kalkmasını ve öne geçmesini söylediğini tespit ettik." dedi.

Erdoğan, çocuğun bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra yere değil lastik üzerine denk gelen bir kapağın üzerine oturduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Çocuk o esnada yorgunluktan uyumuş ve yolculardan biri çekim yaparak sosyal medyaya olayı taşımış. Görüntü kayıtlarını incelediğimizde şoförümüzün yolcuya yanlış bir beyanının olmadığını görülüyor. Keşke o fotoğrafı çeken kişi hissi davranmayarak şoför arkadaşımızla görüşseydi daha iyi olurdu. O zaman bu yanlış ve zan olmazdı. Şoför arkadaşımız aracın sahibi. Akşama kadar yüzlerce insanı taşıyor. Biz bu olaya çok üzüldük."

Erdoğan, araç sürücüsünün herhangi bir kabahati bulunmamasına rağmen bir süre görevden uzaklaştırılıp dinlendirileceğini sözlerine ekledi.

Minibüs şoförü Ali Sarı da yolcuya herhangi bir müdahalesi olmadığının altını çizerek, "Yolcu istediği yere oturabilir. Aramızda bir diyalog geçmedi. Kendisi zaten sürekli taşıdığımız bir yolcu. Bizim çalıştığımız hat sanayi bölgesinden geçiyor. Kıyafeti temiz olan da araca biniyor kirli olan da. Yolcuya 'Niye böyle biniyorsun' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, araca binen çocuğun katı atık toplayıcılığı yaptığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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